Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать переговоры по Украине

Так называемая «коалиция желающих» всеми силами пытается сорвать мирный процесс по Украине. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Европа хочет включить в будущие соглашения положения, неприемлемые для нашей страны.

Источник: Life.ru

«Вы абсолютно правы, когда говорите, что “коалиция желающих” всеми силами пытается сорвать мирный процесс», — отметил Нарышкин в беседе с РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия «коалиции желающих» подталкивают Европу к войне с РФ. По его словам, Венгрия продолжит поддерживать мирные переговоры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше