Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать переговоры по Украине

«Вы абсолютно правы, когда говорите, что “коалиция желающих” всеми силами пытается сорвать мирный процесс», — отметил Нарышкин в беседе с РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия «коалиции желающих» подталкивают Европу к войне с РФ. По его словам, Венгрия продолжит поддерживать мирные переговоры.
