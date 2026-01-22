Ричмонд
Daily Mail: Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн

Газета Daily Mail заявила, что американский президент хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов, если они поддержат присоединение к США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы дать каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если они поддержат присоединение острова к Штатам, сообщает британская газета Daily Mail.

«Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к США», — говорится в публикации.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности страны. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.

Американский лидер говорил, что в феврале США введут 10-процентные пошлины в отношении стран Северной Европы, не поддерживающих возможную покупку Вашингтоном Гренландии. После этого, отмечал Трамп, тарифы поднимут и до 25% — до достижения соглашения о сделке по острову. Накануне же он заявил, что введения пошлин все-таки не будет.

Российские власти проинформировали, что внимательно следят за событиями, связанными с Гренландией, и анализируют их.

