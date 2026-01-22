Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестко и как к колонии

Путин прокомментировал возможную сделку США и ЕС по Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и действовала жестко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему отношений между Копенгагеном и Гренландией российский лидер высказался во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Тогда, выступая в режиме видеоконференции, он отметил, что назвать политику Копенгагена мягкой точно нельзя.

«Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась», — сказал президент.

Он добавил, что этот вопрос имеет отдельный исторический и политический контекст и требует более широкого рассмотрения. При этом Путин не стал углубляться в детали, отметив, что тема выходит за рамки текущего обсуждения.

Немногим ранее Путин прокомментировал возможную сделку США и Европы по Гренландии. Он напомнил, что подобный опыт у Вашингтона и Копенгагена уже был. В частности, Дания ранее продала Соединенным Штатам Виргинские острова. По словам президента, эта сделка состоялась в начале XX века.