Путин отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестко и как к колонии

Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и действовала жестко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На тему отношений между Копенгагеном и Гренландией российский лидер высказался во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Тогда, выступая в режиме видеоконференции, он отметил, что назвать политику Копенгагена мягкой точно нельзя.
«Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась», — сказал президент.
Он добавил, что этот вопрос имеет отдельный исторический и политический контекст и требует более широкого рассмотрения. При этом Путин не стал углубляться в детали, отметив, что тема выходит за рамки текущего обсуждения.
Немногим ранее Путин прокомментировал возможную сделку США и Европы по Гренландии. Он напомнил, что подобный опыт у Вашингтона и Копенгагена уже был. В частности, Дания ранее продала Соединенным Штатам Виргинские острова. По словам президента, эта сделка состоялась в начале XX века.