Подрыв моста нарушил логистику ВСУ в районе харьковского села Захаровка

Кадры поражения использовавшегося ВСУ моста через реку Плотва в Харьковской области опубликовал связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, удар нанесен по мосту в окрестностях села Захаровка.
«В районе населенного пункта Захаровка точным ударом наши бойцы сложили мост через реку Плотва, тем самым существенно затруднив снабжение сил ВСУ на хатненском участке», — говорится в публикации.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о подрыве задействованного в логистике ВСУ моста через реку Волчья в районе харьковского села Варваровка.
Также были опубликованы кадры уничтожения ряда переправ противника через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Сообщалось, что возникшие у ВСУ из-за поражения переправ проблемы с логистикой позволили российским подразделениям подойти к Красному Лиману с востока и начать штурмовые действия в этой части города.