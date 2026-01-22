Подрыв моста нарушил логистику ВСУ в районе харьковского села Захаровка

Также были опубликованы кадры уничтожения ряда переправ противника через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Сообщалось, что возникшие у ВСУ из-за поражения переправ проблемы с логистикой позволили российским подразделениям подойти к Красному Лиману с востока и начать штурмовые действия в этой части города.