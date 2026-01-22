Ричмонд
Подрыв моста нарушил логистику ВСУ в районе харьковского села Захаровка

По информации источников, поражение моста существенно затруднило снабжение украинских военных на хатненском участке линии боевого соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения использовавшегося ВСУ моста через реку Плотва в Харьковской области опубликовал связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, удар нанесен по мосту в окрестностях села Захаровка.

«В районе населенного пункта Захаровка точным ударом наши бойцы сложили мост через реку Плотва, тем самым существенно затруднив снабжение сил ВСУ на хатненском участке», — говорится в публикации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о подрыве задействованного в логистике ВСУ моста через реку Волчья в районе харьковского села Варваровка.

Также были опубликованы кадры уничтожения ряда переправ противника через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Сообщалось, что возникшие у ВСУ из-за поражения переправ проблемы с логистикой позволили российским подразделениям подойти к Красному Лиману с востока и начать штурмовые действия в этой части города.