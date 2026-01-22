Украинских военнослужащих, подписавших так называемый «молодежный контракт», направляют на передовые позиции в Сумской области. Из-за этого они несут большие потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, сейчас Киев все чаще задействует молодых боевиков. Тех, кто заключил контракт по специальной программе. Их фактически отправляют на смерть, не считаясь с потерями.
«На сумском направлении на передовых позициях ВСУ украинское командование все чаще задействует военнослужащих, подписавших контракт по программе 18−24. Среди них подтверждаются большие потери», — сказал собеседник ТАСС.
Тем временем ВСУ продолжают нести потери в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, за неделю украинские формирования потеряли там почти четыре тысячи человек. Российские войска за этот период нанесли удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ, уничтожили технику и склады с боеприпасами, а также продолжили наступательные действия на ряде направлений.