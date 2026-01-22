Тем временем ВСУ продолжают нести потери в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, за неделю украинские формирования потеряли там почти четыре тысячи человек. Российские войска за этот период нанесли удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ, уничтожили технику и склады с боеприпасами, а также продолжили наступательные действия на ряде направлений.