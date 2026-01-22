Сокрушительное поражение Украины является вопросом времени, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
В эфире YouTube-канала он отметил, что у украинцев серьезные проблемы, о чем они начинают сами говорить публично. В частности Миршаймер указал на признание нового министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что от мобилизации в стране уклоняются 2 млн человек, от призыва на военную службу — двести тысяч человек и что украинские солдаты находятся в самоволке.
«Ну что же, это означает, что они проиграют. У них просто не хватает рабочей силы», — сказал Миршаймер.
Также, по его словам, неизменно повышается эффективность российских ударов, в то время как ВСУ нечего этому противопоставить.
Профессор отметил, что процент перехватов российских ракет и так был очень низким, а сейчас продолжает снижаться. «Они могут сражаться еще какое-то время, но в итоге проиграют войну», — считает он. Миршаймер подчеркнул, что «если рассматривать этот конфликт как войну на истощение, то ясно, что русские уверенно движутся к победе, а украинцев ждет сокрушительное поражение», добавив, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и других территорий — это вопрос времени.
Ранее издание AntiDiplomatico писало, что Украина лишится поддержки Запада, если Владимир Зеленский не заключит мир до весны.