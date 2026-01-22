Профессор Миршаймер: сокрушительное поражение Украины — вопрос времени

Профессор отметил, что процент перехватов российских ракет и так был очень низким, а сейчас продолжает снижаться. «Они могут сражаться еще какое-то время, но в итоге проиграют войну», — считает он. Миршаймер подчеркнул, что «если рассматривать этот конфликт как войну на истощение, то ясно, что русские уверенно движутся к победе, а украинцев ждет сокрушительное поражение», добавив, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и других территорий — это вопрос времени.