Главные новости к утру 22 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 января 2026.
Трамп объяснил, зачем пригласил Путина в «Совет мира»
Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение пригласить российского лидера Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа тем, что желает видеть в составе органа людей, обладающих властью и контролем. Такое заявление политик сделал на экономическом форуме в Давосе.
В Россию на переговоры приедет спецпосланник США Уиткофф
В четверг, 22 января, в Москве могут пройти переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В состав американской делегации также включен зять Трампа Джаред Кушнер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча включена в график президента.
Число жертв атаки дронов ВСУ на Кубани выросло до трех
Количество погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края вечером 21 января увеличилось до трех, пострадавших — до восьми человек. В результате инцидента четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись. К утру пожар на портовой территории полностью ликвидировали.
Стали известны детали предложения Рютте по сделке США и Дании
Проект сделки по Гренландии, предложенный генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президенту США Дональду Трампу, предполагает сохранение суверенитета Дании над ней, но вносит изменения в условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова для строительства баз Пентагона. Об этом сообщил портал Axios.
Госдолг Украины достиг $7293 на человека
Размер государственного долга Украины на одного человека составляет $7293, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС. Общий размер государственного долга страны на конец 2025 года составлял $204,22 млрд. Из них на внешний долг приходится около $157 млрд.