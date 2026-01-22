The Telegraph узнала условия сделки Трампа по Гренландии

Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году, но бывшая метрополия настояла на том, чтобы сохранить за собой две большие территории, на которых были размещены британские военные базы Акротири и Декелия. По условиям Цюрихско-лондонского договора, юридически это земля Великобритании.