Европа воротит нос от амбициозного плана Трампа: «Совет мира» под угрозой

Politico: Европа дистанцируется от созданного Трампом Совета мира.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны начали дистанцироваться от созданного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира». Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, изначально европейские лидеры положительно отзывались об инициативе создания «Совета мира». Поскольку он должен был помочь урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Однако после прояснения деталей работы нового органа в ЕС возникли сомнения.

В частности, обеспокоенность вызвал широкий мандат совета. Поскольку в нем отсутствует прямое упоминание сектора Газа. Более того, многие политики опасаются, что «Совет мира» превратится в альтернативу ООН.

Дополнительное напряжение вызвало предложение войти в новый орган России, а также финансовые условия для стран, претендующих на постоянное место. Отдельные европейские лидеры сочли такие требования «чрезмерными».

Как следствие, Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды и ряд других стран пока не приняли окончательного решения или уже отказались от участия. В ЕС опасаются, что новый формат может углубить разногласия с Вашингтоном и усилить трансатлантический раскол.

Немногим ранее о «Совете мира» высказался президент России Владимир Путин. Он сообщил, что Москва готова рассмотреть участие в инициативе. Более того, РФ допускает возможность финансирования организации за счет замороженных в США российских активов.

