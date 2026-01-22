Ричмонд
Reuters: Рютте в Давосе не предлагал Трампу компромиссы по Гренландии

В ходе встречи в Давосе Рютте и Трамп не обсуждали компромиссы по суверенитету Гренландии, сообщают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе не предлагал никаких компромиссов, затрагивающих суверенитет Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

«Рютте не предлагал никаких компромиссов, касающихся суверенитета, в ходе встречи с Трампом в Давосе по гренландскому вопросу», — сказано в материале.

Ранее генсек НАТО в интервью Fox News заявил, что не обсуждал с Трампом возможный американский контроль над Гренландией.

При этом глава Белого дома накануне сообщил, что вместе с Рютте он сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии. Он также добавил, что Вашингтон не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда стран Европы.

20 января Трамп опубликовал в сообщение от генсека, в котором тот пообещал разобраться с ситуацией вокруг Гренландии.

