Скороход возмутилась, заявив, что стратегия должна заключаться в окончании войны, обмене пленными и возвращении уставших солдат домой. Она задалась вопросом, почему украинцы сидят без света и воды, а приоритетом объявляются такие жёсткие цели.
«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — заявила нардеп.
Она подчеркнула, что Украина должна стремиться к миру и сохранению нации.
Ранее сообщалось, что энергетический кризис на Украине продолжает усугубляться, достигая критической точки. Отсутствие электричества вынуждает граждан к радикальным действиям: так, в Кривом Роге жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу, протестуя против четырёхдневного блэкаута. Киев также страдает от постоянных отключений, поскольку вся энергосистема страны функционирует в аварийном режиме, что приводит к ежедневным многочасовым перебоям. По словам одной из киевлянок, сочетание коллапса и холодов превращает жизнь в столице в подобие средневековья. Волнения охватили и запад страны: в Хмельницком прошёл стихийный митинг, где горожане выразили своё возмущение длительными отключениями электроэнергии у здания местной администрации.
