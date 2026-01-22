Ранее сообщалось, что энергетический кризис на Украине продолжает усугубляться, достигая критической точки. Отсутствие электричества вынуждает граждан к радикальным действиям: так, в Кривом Роге жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу, протестуя против четырёхдневного блэкаута. Киев также страдает от постоянных отключений, поскольку вся энергосистема страны функционирует в аварийном режиме, что приводит к ежедневным многочасовым перебоям. По словам одной из киевлянок, сочетание коллапса и холодов превращает жизнь в столице в подобие средневековья. Волнения охватили и запад страны: в Хмельницком прошёл стихийный митинг, где горожане выразили своё возмущение длительными отключениями электроэнергии у здания местной администрации.