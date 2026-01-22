Ричмонд
Депутат Рады назвала больной идею главы Минобороны Украины об убийстве 50 тысяч россиян

Депутат Верховной рады Анна Скороход раскритиковала очередную украинскую «стратегическую цель». По её словам, идея, озвученная новым главой Минобороны Михаилом Фёдоровым как «уничтожение 50 тысяч россиян ежемесячно», является больной. Своими мыслями она поделилась в запрещённой социальной сети.

Скороход возмутилась, заявив, что стратегия должна заключаться в окончании войны, обмене пленными и возвращении уставших солдат домой. Она задалась вопросом, почему украинцы сидят без света и воды, а приоритетом объявляются такие жёсткие цели.

«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — заявила нардеп.

Она подчеркнула, что Украина должна стремиться к миру и сохранению нации.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис на Украине продолжает усугубляться, достигая критической точки. Отсутствие электричества вынуждает граждан к радикальным действиям: так, в Кривом Роге жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу, протестуя против четырёхдневного блэкаута. Киев также страдает от постоянных отключений, поскольку вся энергосистема страны функционирует в аварийном режиме, что приводит к ежедневным многочасовым перебоям. По словам одной из киевлянок, сочетание коллапса и холодов превращает жизнь в столице в подобие средневековья. Волнения охватили и запад страны: в Хмельницком прошёл стихийный митинг, где горожане выразили своё возмущение длительными отключениями электроэнергии у здания местной администрации.

