Срок внесения многомиллионного залога за Юлию Тимошенко истёк

Назначенный судом срок для внесения 33,3 миллиона гривен (около 760 тысяч долларов) залога за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко истек в полночь по киевскому времени. На момент публикации сообщений об уплате средств в украинских СМИ или официальных источниках не поступало.
Ранее Тимошенко заявляла, что лично не обладает такой суммой, и её команда занимается сбором необходимых средств. По данным издания «Украинская правда», ссылавшегося на источники в правоохранительных органах, к началу недели было собрано и внесено более трети требуемой суммы — 13,65 миллиона гривен.
Напомним, в ночь на 14 января НАБУ провело обыски в офисе партии «Батькивщина» в Киеве. В офисе находилась Тимошенко. Обнаружены 40 тысяч долларов. Опубликовано видео, на котором Тимошенко якобы пыталась продать мандаты в Раде. Оперативные службы задержали политика на месте и обвинили в коррупции.
Свою вину Тимошенко не признала. Она заявила, что ее дело может быть сфабрикованным. Она не спустит эту ситуацию на тормозах. Украинский политик пригрозила наказать всех виновных в ее аресте.