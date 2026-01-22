IS: Трамп перепутал Исландию и Гренландию

Президент США Дональд Трамп несколько раз сказал «Исландия», хотя имел ввиду Гренландию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, утверждает ирландский таблоид Irish Star, материал перевел aif.ru.
Это началось с заявления Трампа о том, что НАТО любило его, пока он «не рассказал им об Исландии», в тот момент мало кто удивился, но ошибка стала очевиднее, когда он повторил это во второй раз, уточнил автор материала.
«Что касается Исландии, то, могу вам сказать, вчера наш фондовый рынок впервые упал из-за Исландии. Так что Исландия уже стоила нам больших денег», — заявил Трамп.
Однако Белый дом опроверг утверждения журналистов об ошибке американского лидера. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Трамп все-таки не ошибся.
Она ответила репортёру NewsNation на соответствующий вопрос: «Нет, он не ошибся, Либби». И добавила, что «напутали тут что-то» именно журналисты.
Напомним, ранее Трамп открыто заявлял, что США нужна Гренландия. По его словам, остров необходимо присоединить к Штатам в целях безопасности, потому что сейчас территория охраняется только «собачьими упряжками». Кроме того, бывший член Конгресса США Билли Лонг в шутку заявил, что Исландия в будущем тоже войдёт в состав Соединённых Штатов, она станет 52-м штатом.
Ранее Трамп пригрозил взорвать весь Иран.