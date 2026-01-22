В минмолодежи Башкирии ищут наставников

Башкирия стала одним из лидеров в стране по развитию молодежных проектов в 2025 году. Как сообщили в минмолодежи республики, все это стало возможным благодаря экспертам, которые проходили путь от идеи до реализации. Именно такие люди помогли 119 жителям Башкирии получить гранты, а НКО и вузам получить федеральную поддержку, а также привлечь в регион 85 млн рублей на реализацию молодежных проектов.
«В 2026 году в Башкортостане пройдет сразу 7 очных площадок Росмолодёжь. Гранты. Это рекордная цифра как для нашего региона, так и для страны. За этими цифрами — команды, идеи, смелые решения и желание менять среду вокруг себя», — отметил министр молодежной политики республики Вито Сабиров.
Набор в экспертно-консультативный совет минмолодежи Башкирии идет до 8 февраля.
Ранее «Башинформ» сообщал о хедлайнерах студенческого фестиваля #Дома.