В минмолодежи Башкирии ищут наставников

Башкирия стала одним из лидеров в стране по развитию молодежных проектов в 2025 году. Как сообщили в минмолодежи республики, все это стало возможным благодаря экспертам, которые проходили путь от идеи до реализации. Именно такие люди помогли 119 жителям Башкирии получить гранты, а НКО и вузам получить федеральную поддержку, а также привлечь в регион 85 млн рублей на реализацию молодежных проектов.