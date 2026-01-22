Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минмолодежи Башкирии ищут наставников

Ведомство открыло набор в экспертно-консультативный совет.

Источник: Башмолодежь / ТГ-канал

Башкирия стала одним из лидеров в стране по развитию молодежных проектов в 2025 году. Как сообщили в минмолодежи республики, все это стало возможным благодаря экспертам, которые проходили путь от идеи до реализации. Именно такие люди помогли 119 жителям Башкирии получить гранты, а НКО и вузам получить федеральную поддержку, а также привлечь в регион 85 млн рублей на реализацию молодежных проектов.

«В 2026 году в Башкортостане пройдет сразу 7 очных площадок Росмолодёжь. Гранты. Это рекордная цифра как для нашего региона, так и для страны. За этими цифрами — команды, идеи, смелые решения и желание менять среду вокруг себя», — отметил министр молодежной политики республики Вито Сабиров.

Набор в экспертно-консультативный совет минмолодежи Башкирии идет до 8 февраля.

Ранее «Башинформ» сообщал о хедлайнерах студенческого фестиваля #Дома.