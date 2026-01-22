Politico: США не пригласили Данию в «Совет мира»

По словам собеседника издания, «Копенгаген даже не пригласили присоединиться».
Приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.
Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.