Politico: США не пригласили Данию в «Совет мира»

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.