Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США не пригласили Данию в «Совет мира»

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не пригласил Данию к участию в «Совете мира» по управлению и восстановлению сектора Газа, который американский лидер формирует под своим председательством. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на датского дипломата.

Источник: Reuters

По словам собеседника издания, «Копенгаген даже не пригласили присоединиться».

Приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше