По инициативе Путина кубанский прокурор Табельский перейдет в Генпрокуратуру РФ

Президент России Владимир Путин выдвинул прокурора Краснодарского края Сергея Табельского на пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующая информация появилась 21 января в Telegram-канале (18+) сенатора Андрея Клишаса.
Согласно сообщению, в Совет Федерации поступило представление главы государства для проведения консультаций по кандидатурам. Помимо Сергея Табельского, на повышение также предложен начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов.
Рассмотрение данных кандидатур запланировано на совместном заседании профильных комитетов Совфеда. Оно состоится 27 января в 11:30. Решение будет принято по итогам проведенных консультаций.
Сергей Табельский является опытным юристом, окончившим Свердловский юридический институт. Его карьера в органах прокуратуры началась в 1992 году в Оренбургской области, где он прошел путь до 2009 года.
В дальнейшем он возглавлял прокуратуру Республики Калмыкия, а затем прокуратуру Калининградской области. На должность прокурора Краснодарского края Сергей Табельский был назначен в марте 2017 года и занимает ее по настоящее время.