Залог за Тимошенко не внесли, установленный для этого срок истёк

Напомним, что Юлию Тимошенко обвиняют в подкупе нардепов Рады ради влияния на результаты выборов в украинском парламенте. Она свою вину отрицает и называет уголовное дело происками политических оппонентов в преддверии выборов президента, хотя Владимир Зеленский утверждает, что это не так. На днях правоохранители опубликовали данные из декларации Тимошенко, где указано, что в 2024 году на её счетах и счетах её супруга хранилось более пяти миллионов долларов. При этом суд арестовал её имущество, но не личные счета.