Politico: глава Пентагона Хегсет пропустит встречу министров обороны НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу глав Минобороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля, пишет Politico со ссылкой на двух военных чиновников.
По данным издания, вместо Хегсета на встречу поедет его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби.
Подчеркивается, что эта поездка станет частью турне Колби по Европе. Он также посетит Мюнхенскую конференцию безопасности, где от США также планируется участие госсекретаря Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что заседание министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 12 февраля возглавит генсек альянса Марк Рютте. Подробности встречи не раскрываются.