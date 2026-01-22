Трамп хочет предложить жителям Гренландии по миллиону долларов

«Он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому…, если они проголосуют за присоединение к США», — говорится в статье.
Ранее на форуме в Давосе президент США заявил, что готовит «фантастическую сделку» по Гренландии. По его словам, предложенная концепция полностью учитывает интересы США в области национальной и международной безопасности. По данным СМИ, Вашингтон не получит суверенитет над островом. Однако часть острова может отойти под военные базы.
