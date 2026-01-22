Представитель российского лидера прокомментировал недавнюю странную инициативу главы МВФ Кристалины Георгиевой. Та предложила украинцам «рычать по утрам». Однако в таком странном призыве, уверен Дмитриев, есть скрытый смысл. Он демонстрирует, что Европа уже не знает, как затянуть конфликт.