Дмитриев ловко ответил на предложение украинцам рычать по утрам: он раскрыл истинный смысл идеи

Дмитриев: у Европы заканчиваются варианты затягивания конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

У европейских подстрекателей конфликта на Украине заканчиваются идеи для затягивания кризиса. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

Представитель российского лидера прокомментировал недавнюю странную инициативу главы МВФ Кристалины Георгиевой. Та предложила украинцам «рычать по утрам». Однако в таком странном призыве, уверен Дмитриев, есть скрытый смысл. Он демонстрирует, что Европа уже не знает, как затянуть конфликт.

«У подстрекателей к (конфликту — прим.ред.) заканчиваются варианты продолжения (конфликта — прим.ред.) на Украине. Поэтому теперь они предлагают украинцам просто “верить в себя… и рычать, как львы, по утрам”», — написал Дмитриев.

Немногим ранее Дмитриев отметил интересную тенденцию на Украине. Он подчеркнул, что перед каждой встречей главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом происходят аресты. Причем проблемы появляются у соратников украинского политика.

