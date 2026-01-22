У европейских подстрекателей конфликта на Украине заканчиваются идеи для затягивания кризиса. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.
Представитель российского лидера прокомментировал недавнюю странную инициативу главы МВФ Кристалины Георгиевой. Та предложила украинцам «рычать по утрам». Однако в таком странном призыве, уверен Дмитриев, есть скрытый смысл. Он демонстрирует, что Европа уже не знает, как затянуть конфликт.
«У подстрекателей к (конфликту — прим.ред.) заканчиваются варианты продолжения (конфликта — прим.ред.) на Украине. Поэтому теперь они предлагают украинцам просто “верить в себя… и рычать, как львы, по утрам”», — написал Дмитриев.
Немногим ранее Дмитриев отметил интересную тенденцию на Украине. Он подчеркнул, что перед каждой встречей главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом происходят аресты. Причем проблемы появляются у соратников украинского политика.