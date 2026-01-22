Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: почти во всей Европе американцев теперь считают злодеями

Издание Politico отметило, что раскол между Европой и США стал реальным после заявления американского президента о пошлинах из-за Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Власти почти всех европейских стран теперь считают американцев злодеями, пишет издание Politico.

«Европейские правительства пришли к непростому выводу: теперь злодеями стали американцы. Эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы», — говорится в публикации.

По словам неназванного дипломата из Евросоюза, на которого ссылается СМИ, раскол между Европой и США «стал реальным», когда американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в отношении нескольких европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

Сегодня, 22 января, состоится внеочередной саммит ЕС, в ходе которого страны собираются рассмотреть возможные ответные меры на действия Соединенных Штатов, связанные с Гренландией.

Уточним, накануне Трамп заявил, что США все же не будут вводить обещанные пошлины. Озвучивалось, что их (сначала 10-процентные, а затем и 25-процентные) планируют ввести в феврале в отношении стран Северной Европы, которые не поддерживают возможное присоединение Гренландии к Штатам.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше