Politico: почти во всей Европе американцев теперь считают злодеями

Власти почти всех европейских стран теперь считают американцев злодеями, пишет издание Politico.
«Европейские правительства пришли к непростому выводу: теперь злодеями стали американцы. Эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы», — говорится в публикации.
По словам неназванного дипломата из Евросоюза, на которого ссылается СМИ, раскол между Европой и США «стал реальным», когда американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в отношении нескольких европейских стран из-за ситуации с Гренландией.
Сегодня, 22 января, состоится внеочередной саммит ЕС, в ходе которого страны собираются рассмотреть возможные ответные меры на действия Соединенных Штатов, связанные с Гренландией.
Уточним, накануне Трамп заявил, что США все же не будут вводить обещанные пошлины. Озвучивалось, что их (сначала 10-процентные, а затем и 25-процентные) планируют ввести в феврале в отношении стран Северной Европы, которые не поддерживают возможное присоединение Гренландии к Штатам.