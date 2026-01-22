Москалькова сообщила о загадочной смерти российских военных в украинском плену

«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих. На [видео украинского telegram-канала] они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — передает ТАСС слова омбудсмена.