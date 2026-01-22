Москалькова сообщила о загадочной смерти российских военных в украинском плену

Омбудсмен отметила, что военнослужащие попали в плен ранений.
На Украине погибли два российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ живыми и без ранений. Тела были возвращены России в ходе обмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих. На [видео украинского telegram-канала] они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — передает ТАСС слова омбудсмена.
Москалькова отметила, что этот инцидент стал одним из фактов, подтверждающих военные преступления ВСУ в отношении российских военнопленных. Еще несколько доказательств она предоставила 16 января в Женеве на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
Ранее Татьяна Москалькова в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины потребовала срочно возобновить обмены военнопленными, которые не проводились уже более четырех месяцев. Особое внимание в ходе переговоров было уделено судьбе российских военнослужащих, чьи семьи ожидают их возвращения.