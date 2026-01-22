«ВХ»: подразделениям ВСУ грозит «котел» под Ореховом

Продвижение российских подразделений на территории Запорожской области грозит ВСУ формированием «котла» в районе города Орехов, пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Что касается Орехова, подразделения ВСУ действительно могут оказаться в котле», — говорится в публикации.
По информации источников канала, в настоящее время бойцы российских группировок войск «Днепр» и «Восток» охватывают район Орехова, формируя вокруг него огневой мешок.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил об активизации боев в направлении Орехова.
«Со стороны рубежа Щербаки — Нестерянка отмечают активизацию боев в направлении на Орехов. В районе Малой Токмачки и Белогорья интенсивные бои, есть тактические успехи», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, на днях стало известно об освобождении бойцами ГрВ «Днепр» запорожского села Павловка. По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», это село расположено на возвышенности, что способствует продвижению войск РФ к Юрковке и Таврийскому, расположенным к северу от Орехова. При этом подразделения «Востока» наступают в направлении города со стороны Гуляйполя. Канал отмечает, что в случае дальнейшего продвижения российские военные могут взять Орехв в клещи.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что наступление подразделений «Востока» «Днепра» в районе Орехова грозит уничтожением гарнизону противника в нем.