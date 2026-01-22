«ВХ»: подразделениям ВСУ грозит «котел» под Ореховом

Напомним, на днях стало известно об освобождении бойцами ГрВ «Днепр» запорожского села Павловка. По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», это село расположено на возвышенности, что способствует продвижению войск РФ к Юрковке и Таврийскому, расположенным к северу от Орехова. При этом подразделения «Востока» наступают в направлении города со стороны Гуляйполя. Канал отмечает, что в случае дальнейшего продвижения российские военные могут взять Орехв в клещи.