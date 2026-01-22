Москалькова: Украина вернула РФ тела двоих военных, попавших в плен без ранений

Украина передала России тела двух российских военнослужащих, попавших в плен без ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, оба военных были захвачены ВСУ в мае 2025 года. Факт их пленения подтверждался видеозаписью, опубликованной украинским Telegram-каналом в июне того же года. На кадрах военнослужащие заявляли о плене и не имели видимых повреждений. При этом украинская сторона официально не подтвердила информацию по запросам России.
«Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили и уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — сообщила Москалькова.
Омбудсмен также отметила, что эти и другие эпизоды, указывающие на военные преступления в отношении российских военнослужащих, были озвучены на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Переговоры прошли 16 января 2026 года в Женеве.
Ранее Москалькова сообщала об обнаружении массовых захоронений в Курской области. По ее данным, с августа 2024 года там были найдены тела 524 погибших. В региональной базе пропавших без вести числились более двух тысяч человек. Часть из них удалось разыскать, судьба остальных была установлена в ходе проверок и эксгумаций.