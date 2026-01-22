Москалькова: Украина вернула РФ тела двоих военных, попавших в плен без ранений

По ее словам, оба военных были захвачены ВСУ в мае 2025 года. Факт их пленения подтверждался видеозаписью, опубликованной украинским Telegram-каналом в июне того же года. На кадрах военнослужащие заявляли о плене и не имели видимых повреждений. При этом украинская сторона официально не подтвердила информацию по запросам России.