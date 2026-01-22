На Западе признали доминирование России в арктическом регионе

Внимание мирового сообщества вновь приковано к Арктике на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении включить Гренландию в состав страны. Однако, как отмечает CNN, многолетняя стратегическая гонка за регион уже имеет явного лидера — Россию, которая укрепляет своё доминирование по всем ключевым направлениям.
По данным аналитиков, Россия контролирует около половины арктической суши и исключительной экономической зоны, где проживает две трети всего населения региона. Несмотря на то что на Арктику приходится лишь 0,4% мировой экономики, под российским суверенитетом находится примерно две трети регионального ВВП.
Военное присутствие Москвы также масштабно: согласно мониторингу канадского Фонда Саймонс, в широком арктическом регионе расположены 66 военных объектов, 30 из которых находятся на российской территории. Для сравнения, у стран НАТО в Арктике насчитывается 36 таких объектов.
Эксперты подчеркивают, что Россия наращивает потенциал в регионе ускоренными темпами. Параллельно совершенствуются радиолокационные системы, беспилотные комплексы и ракетные возможности.
Прежде сообщалось, что в составе Северного флота России будут созданы специальные мобильные отряды боевых пловцов для защиты арктических территорий. Эти подразделения займутся борьбой с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в отдалённых районах.