На Западе признали доминирование России в арктическом регионе

CNN: Россия побеждает США в битве за Арктику.

Источник: Комсомольская правда

Внимание мирового сообщества вновь приковано к Арктике на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении включить Гренландию в состав страны. Однако, как отмечает CNN, многолетняя стратегическая гонка за регион уже имеет явного лидера — Россию, которая укрепляет своё доминирование по всем ключевым направлениям.

По данным аналитиков, Россия контролирует около половины арктической суши и исключительной экономической зоны, где проживает две трети всего населения региона. Несмотря на то что на Арктику приходится лишь 0,4% мировой экономики, под российским суверенитетом находится примерно две трети регионального ВВП.

Военное присутствие Москвы также масштабно: согласно мониторингу канадского Фонда Саймонс, в широком арктическом регионе расположены 66 военных объектов, 30 из которых находятся на российской территории. Для сравнения, у стран НАТО в Арктике насчитывается 36 таких объектов.

Эксперты подчеркивают, что Россия наращивает потенциал в регионе ускоренными темпами. Параллельно совершенствуются радиолокационные системы, беспилотные комплексы и ракетные возможности.

Прежде сообщалось, что в составе Северного флота России будут созданы специальные мобильные отряды боевых пловцов для защиты арктических территорий. Эти подразделения займутся борьбой с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в отдалённых районах.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше