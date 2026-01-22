Динара Желдыбаева возглавила Департамент коммуникаций МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан произошло кадровое назначение. Динара Желдыбаева назначена директором Департамента коммуникаций МИД РК. За ее плечами — почти три десятилетия дипломатической службы, работа в ключевых подразделениях министерства и за рубежом, передает DKNews.kz.
Образование и начало дипломатической карьеры.
Динара Желдыбаева окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби в 1996 году (бакалавриат) и в 1998 году (магистратура). Также она прошла обучение в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Имеет степень магистра в сфере международных отношений.
Свою дипломатическую службу она начала в 1997 году в Министерстве иностранных дел Казахстана с должности референта Управления информационного анализа и планирования Департамента администрации и контроля, позже продолжила работу в статусе атташе.
Работа в системе МИД и экономическом блоке.
В 1999—2000 годах Динара Желдыбаева занимала должность атташе отдела пресс-службы Департамента администрации МИД РК. В 2000 году работала третьим секретарем Департамента международного экономического сотрудничества.
С 2000 по 2002 годы последовательно занимала должности третьего и второго секретаря Департамента экономической политики МИД РК. В 2002 году работала первым секретарем Комитета по инвестициям МИД РК.
Международное сотрудничество и зарубежная миссия.
В 2002—2003 годах она занимала должность первого секретаря Управления международных экономических отношений, а в 2003—2004 годах — советника Департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК.
С 2004 по 2006 годы продолжила работу в качестве советника Управления международного гуманитарного и экономического сотрудничества.
В 2006—2008 годах представляла Казахстан за рубежом, работая советником Посольства Республики Казахстан в Японии.
Формирование международного имиджа Казахстана.
С 2008 по 2013 годы Динара Желдыбаева возглавляла Управление по реализации имиджевых проектов загранучреждений Казахстана в составе Комитета международной информации МИД РК.
С 2013 по 2021 годы занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации, курируя вопросы международных коммуникаций и внешнего имиджа страны.
В 2021—2025 годах работала советником Посольства Казахстана в Российской Федерации.
Назначение в Департамент коммуникаций.
До текущего назначения с сентября 2025 года Динара Желдыбаева занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации МИД РК. Теперь она возглавила Департамент коммуникаций Министерства иностранных дел, который отвечает за информационную политику внешнеполитического ведомства и взаимодействие с общественностью и СМИ.
Динара Желдыбаева имеет дипломатический ранг Советника I класса, владеет английским и испанским языками.
Назначение специалиста с большим опытом в сфере международных коммуникаций и имиджевой политики рассматривается как шаг к усилению публичной и информационной работы МИД Казахстана на внешнем контуре.