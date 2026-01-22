Вадим Траскунов в 33 года стал врио главы депстроя Кубани

33-летний краснодарец ранее с марта 2024 года работал первым заместителем главы депстроя, а до этого занимал руководящие должности в строительных компаниях региона и начинал инженером в ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» после окончания КубГАУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 2014 году. Траскунов сменил Федосова, переведенного 19 января и.о. главы Динского района.
