Politico: Трамп убил американскую мечту Европы

Чиновники ЕС также призывают отказаться от иллюзий в отношении политики Вашингтона и дать решительный отпор Дональду Трампу и его команде. Необходимость таких шагов европейцы аргументируют ненадёжностью главы Белого дома, а также его презрительным отношением к Европе. К слову, обещание президента США не забирать Гренландию силой лишь больше возмутило еврочиновников, а не разрядило обстановку.