Politico: Трамп убил американскую мечту Европы

Президент США Дональд Трамп погубил американскую мечту Европы. Мрачную оценку в беседе с изданием Politico озвучил неназванный европейский дипломат.

Источник: Life.ru

«Наша американская мечта мертва. Дональд Трамп её убил», — сказал собеседник издания.

Чиновники ЕС также призывают отказаться от иллюзий в отношении политики Вашингтона и дать решительный отпор Дональду Трампу и его команде. Необходимость таких шагов европейцы аргументируют ненадёжностью главы Белого дома, а также его презрительным отношением к Европе. К слову, обещание президента США не забирать Гренландию силой лишь больше возмутило еврочиновников, а не разрядило обстановку.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

