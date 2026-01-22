Politico: Трамп убил американскую мечту Европы

«Наша американская мечта мертва. Дональд Трамп её убил», — сказал собеседник издания.
Чиновники ЕС также призывают отказаться от иллюзий в отношении политики Вашингтона и дать решительный отпор Дональду Трампу и его команде. Необходимость таких шагов европейцы аргументируют ненадёжностью главы Белого дома, а также его презрительным отношением к Европе. К слову, обещание президента США не забирать Гренландию силой лишь больше возмутило еврочиновников, а не разрядило обстановку.
