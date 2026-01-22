Назначен заместитель акима Атырау

Ердос Абдисаттаров родился в 1994 году. В 2015 году он окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности «государственное и местное управление». В 2024 году Абдисаттаров получил образование в университете «Болашак» по специальности «юриспруденция».