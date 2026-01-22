Назначен заместитель акима Атырау

Ердос Абдисаттаров родился в 1994 году. В 2015 году он окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности «государственное и местное управление». В 2024 году Абдисаттаров получил образование в университете «Болашак» по специальности «юриспруденция».
Трудовой стаж Ердоса Абдисаттарова включает периоды работы в различных должностях с 2015 по 2019 годы. Он занимал позиции консультанта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в департаменте индустриально-инновационных проектов, ведущего менеджера департамента агропромышленных проектов, главного менеджера инвестиционного отдела, главного менеджера отдела управления активами и главного менеджера департамента по работе с государственными программами в АО «НК “СПК “Байқоңыр””.
С мая 2019 года по март 2025 года Абдисаттаров работал директором ТОО «Нур-Назар». До своего последнего назначения, с марта 2025 года, он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.