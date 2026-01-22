Полиция Алматы меняет формат работы

В Алматы прошло рабочее совещание с участием руководителей ключевых подразделений полиции города. Его провел начальник департамента полиции мегаполиса Айдын Кабдулдинов.
Во встрече приняли участие руководители и личный состав управлений общественной безопасности, административной полиции и миграционной службы. В центре внимания — вопросы, напрямую влияющие на повседневную безопасность горожан и качество работы правоохранительных органов.
На совещании детально рассмотрели текущую оперативную обстановку в городе, меры по профилактике правонарушений, а также дисциплину участников дорожного движения. Отдельный блок был посвящен качеству учетно-регистрационных процедур в сфере миграции — теме, которая остается чувствительной для мегаполиса с высокой мобильностью населения.
Особый акцент был сделан на усиление превентивной работы: адресной профилактике, своевременном выявлении рисков и более тесной координации между подразделениями. По словам руководства, именно предупреждение правонарушений, а не реагирование «по факту», должно стать ключевым приоритетом.
Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что эффективность полиции напрямую зависит от слаженности действий всех служб и ориентации на запросы жителей города.
«Наша основная задача — обеспечить безопасность граждан, защиту их прав и поддержание стабильной обстановки в мегаполисе. Каждое подразделение должно работать на результат и в интересах алматинцев», — отметил он.
Работа полиции, как было отмечено на совещании, должна вестись строго в рамках принципа «Закон и Порядок», с акцентом на прозрачность, дисциплину и персональную ответственность.
По результатам встречи руководителям подразделений были даны конкретные поручения. Они направлены на повышение качества профилактической работы, улучшение взаимодействия между службами и укрепление общественного доверия к полиции.
В департаменте отмечают: подобные рабочие совещания — не формальность, а инструмент для оперативной корректировки работы и выработки решений, которые должны напрямую отразиться на уровне безопасности и комфорта жителей Алматы.