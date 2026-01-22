Полиция Алматы меняет формат работы

На совещании детально рассмотрели текущую оперативную обстановку в городе, меры по профилактике правонарушений, а также дисциплину участников дорожного движения. Отдельный блок был посвящен качеству учетно-регистрационных процедур в сфере миграции — теме, которая остается чувствительной для мегаполиса с высокой мобильностью населения.