FT: часть чиновников ЕС скептически относится к словам Трампа о Гренландии

«Он (Трамп — прим. ТАСС) может вернуться завтра и решить, что на все страны ЕС будут наложены пошлины. Он может решить, что на самом деле он не против применения военной силы и вторжения в Гренландию. Он явно нестабильный. Я надеюсь, что лидеры ЕС не поддадутся на это», — заявил один из чиновников ЕС.
Другой представитель сообщества отметил, что Трамп «демонстрирует большую гибкость, что опасно для единства ЕС, поскольку он апеллирует к разным точкам зрения среди стран-участниц» сообщества. В итоге, как пишет издание, страны ЕС оказались «в замешательстве» после высказываний президента США о возможной сделке по Гренландии.
Ранее Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Американский лидер указал, что общие положения соглашения были подготовлены после его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности.