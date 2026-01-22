Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: часть чиновников ЕС скептически относится к словам Трампа о Гренландии

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Часть чиновников ЕС относится с недоверием к словам президента США Дональда Трампа о сделке по Гренландии, так как он может изменить свое мнение в любой момент. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Он (Трамп — прим. ТАСС) может вернуться завтра и решить, что на все страны ЕС будут наложены пошлины. Он может решить, что на самом деле он не против применения военной силы и вторжения в Гренландию. Он явно нестабильный. Я надеюсь, что лидеры ЕС не поддадутся на это», — заявил один из чиновников ЕС.

Другой представитель сообщества отметил, что Трамп «демонстрирует большую гибкость, что опасно для единства ЕС, поскольку он апеллирует к разным точкам зрения среди стран-участниц» сообщества. В итоге, как пишет издание, страны ЕС оказались «в замешательстве» после высказываний президента США о возможной сделке по Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Американский лидер указал, что общие положения соглашения были подготовлены после его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше