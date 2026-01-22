FT: часть чиновников ЕС скептически относится к словам Трампа о Гренландии

«Он (Трамп — прим. ТАСС) может вернуться завтра и решить, что на все страны ЕС будут наложены пошлины. Он может решить, что на самом деле он не против применения военной силы и вторжения в Гренландию. Он явно нестабильный. Я надеюсь, что лидеры ЕС не поддадутся на это», — заявил один из чиновников ЕС.