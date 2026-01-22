Казахстан упростит назначение пенсий выходцам из Монголии

Документ вводит единые правила учета трудового стажа и назначения пенсионных выплат для граждан двух стран. Соглашение предусматривает прямое взаимодействие компетентных органов и обмен сведениями о трудовой деятельности, периодах службы, обучения и других данных, необходимых для расчета пенсий.
При этом каждая сторона будет назначать выплаты в соответствии со своим национальным законодательством, используя подтвержденные периоды стажа, наработанные как в Казахстане, так и в Монголии.
Решение имеет практическое значение на фоне миграционной статистики. По данным МВД, в 2025 году в Казахстан въехали 43 352 гражданина Монголии, выехали — 43 001 человек. В 2024 году эти показатели составляли 44 240 и 40 916 человек соответственно.
Сегодня в стране постоянно проживают 6 755 граждан Монголии, из них 6 236 — кандасы. За 2025 год разрешение на ПМЖ получили 979 человек, гражданство РК — 752 гражданина Монголии, из которых 744 — кандасы.
Ранее «Курсив» писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашений с Арменией в сфере миграции, который предусматривает безвизовый режим сроком до 90 дней для граждан обеих стран, возможность оформления временного пребывания для работы, учебы или лечения, а также обмен информацией между миграционными ведомствами Казахстана и Армении.