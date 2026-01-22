Казахстан упростит назначение пенсий выходцам из Монголии

Ранее «Курсив» писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашений с Арменией в сфере миграции, который предусматривает безвизовый режим сроком до 90 дней для граждан обеих стран, возможность оформления временного пребывания для работы, учебы или лечения, а также обмен информацией между миграционными ведомствами Казахстана и Армении.