«Есть талантливые люди»: Трамп рассказал о преемниках на пост президента США в 2028 году

Трамп заявил, что еще рано обсуждать вопрос преемников на пост президента США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что рано объявлять преемника на выборах 2028 года, но отметил талантливых кандидатов Республиканской партии. Он доволен работой вице-президента Джей ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

«У нас отличная скамья (кандидатов — прим. ред.), у нас есть очень талантливые люди», — сказал Трамп в интервью изданию NewsNation.

До этого появилась информация, что Камала Харрис (проигравший кандидат на пост президента США в 2024 году — прим. ред.) готовится к кампании 2028 года.

Ранее KP.RU сообщил, что над Трампом нависла реальная угроза из-за Гренландии. В Конгрессе задумались об импичменте главе США. Всё из-за его желания присоединить остров к Штатам. Теперь лидеру Белого дома придется сделать нелегкий выбор: рисковать своим креслом или отпустить мечту о захвате Гренландии.

