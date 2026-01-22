«Есть талантливые люди»: Трамп рассказал о преемниках на пост президента США в 2028 году

Ранее KP.RU сообщил, что над Трампом нависла реальная угроза из-за Гренландии. В Конгрессе задумались об импичменте главе США. Всё из-за его желания присоединить остров к Штатам. Теперь лидеру Белого дома придется сделать нелегкий выбор: рисковать своим креслом или отпустить мечту о захвате Гренландии.