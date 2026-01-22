Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинских школах детей травят из-за матерей, служащих в ВСУ

На Украине дети женщин, служащих в ВСУ, сталкиваются с травлей и предвзятым отношением. Об этом со ссылкой на сообщения общественных организаций Незалежной пишет РИА «Новости».

Военнослужащая с позывным Белка пожаловалась, что её детей травят в школе из-за выбранной ею профессии. На саму женщину даже написали заявление в учебное заведение за невоспитание дочери, а ребёнку говорили: «Твоя мать тебя не воспитывает!».

«Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни», — пожаловалась Белка.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ровно женщина перевернула более десятка стендов с портретами погибших бойцов ВСУ на местном мемориале и разбросала цветы. На задержании она объяснила свой поступок эмоциональной усталостью от конфликта, заявив, что мемориал раздражал её и постоянно напоминал о боевых действиях. Правоохранительные органы оперативно задержали нарушительницу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.