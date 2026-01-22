В украинских школах детей травят из-за матерей, служащих в ВСУ

Военнослужащая с позывным Белка пожаловалась, что её детей травят в школе из-за выбранной ею профессии. На саму женщину даже написали заявление в учебное заведение за невоспитание дочери, а ребёнку говорили: «Твоя мать тебя не воспитывает!».