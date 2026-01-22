Ричмонд
Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе

Британский журнал показал обложку с Трампом, посвященную притязаниям США на Гренландию.

Источник: Аргументы и факты

Британский журнал Economist опубликовал в соцсетях свою новую обложку с президентом США Дональдом Трампом, на которой американский лидер едет без рубашки на белом медведе.

Новая обложка издания посвящена притязаниям США на Гренландию.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они одни, а НАТО больше нет», — прокомментировал журнал свою новую обложку с главой Белого дома.

Ранее издание Axios писало, что сделка по Гренландии не подразумевает передачу острова США.

Газета Daily Mail сообщала, что Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн за поддержку идеи о присоединении острова к Штатам.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
