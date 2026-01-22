Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе

Британский журнал Economist опубликовал в соцсетях свою новую обложку с президентом США Дональдом Трампом, на которой американский лидер едет без рубашки на белом медведе.
Новая обложка издания посвящена притязаниям США на Гренландию.
«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они одни, а НАТО больше нет», — прокомментировал журнал свою новую обложку с главой Белого дома.
Ранее издание Axios писало, что сделка по Гренландии не подразумевает передачу острова США.
Газета Daily Mail сообщала, что Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн за поддержку идеи о присоединении острова к Штатам.
