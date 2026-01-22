У Тимошенко истек срок по внесению назначенного судом залога

У лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, закончился срок по внесению назначенного судом залога. Теперь ей грозит СИЗО, пишут украинские Telegram-каналы.
Ранее Тимошенко жаловалась на блокировку счетов, из-за чего она может не успеть внести средства до 21 января.
Напомним, 16 января высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Кроме того, политик должна сдать загранпаспорта и не покидать Киевскую область. Ей запрещено обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Верховной рады, в больше степени относящими к партии «Слуга народа».
Сообщалось, что сторонники Тимошенко внесли за нее более трети суммы залога.
Прежде Тимошенко предрекла конец независимой Украины через пять лет.