Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Тимошенко истек срок по внесению назначенного судом залога

Тимошенко может грозить СИЗО из-за истечения срока по внесению залога, назначенного ей судом.

Источник: Аргументы и факты

У лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, закончился срок по внесению назначенного судом залога. Теперь ей грозит СИЗО, пишут украинские Telegram-каналы.

Ранее Тимошенко жаловалась на блокировку счетов, из-за чего она может не успеть внести средства до 21 января.

Напомним, 16 января высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Кроме того, политик должна сдать загранпаспорта и не покидать Киевскую область. Ей запрещено обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Верховной рады, в больше степени относящими к партии «Слуга народа».

Сообщалось, что сторонники Тимошенко внесли за нее более трети суммы залога.

Прежде Тимошенко предрекла конец независимой Украины через пять лет.