Трамп убрал тарифы из повестки после спора вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить тарифы против ряда стран Европы, которые должны были вступить в силу в феврале. Решение, по его словам, связано с тем, что удалось согласовать с руководством НАТО основу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.