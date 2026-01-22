Трамп убрал тарифы из повестки после спора вокруг Гренландии

Лидеры стран Евросоюза приветствовали заявление президента США Дональда Трампа об отказе от введения импортных пошлин, которые планировались на 1 февраля. Поводом для торговых угроз ранее называли ситуацию вокруг Гренландии.
Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить тарифы против ряда стран Европы, которые должны были вступить в силу в феврале. Решение, по его словам, связано с тем, что удалось согласовать с руководством НАТО основу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.
На это заявление оперативно отреагировали европейские политики. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф поддержал шаг к снижению напряженности и отметил, что вопрос пошлин фактически снят с обсуждения.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также оценила решение Вашингтона как сигнал к продолжению диалога между союзниками.
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал отказ от тарифов хорошей новостью и подчеркнул, что сторонам важно переключиться на экономические вопросы.
Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя ситуацию, указал, что деэскалация достигнута, однако тема не закрыта. Он напомнил о нескольких возможных сценариях вокруг планов США по Гренландии — от переговорного решения с усилением безопасности в Арктике через НАТО до развития торгового конфликта и наиболее жесткого варианта с силовым вмешательством.
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен, в свою очередь, приветствовал отказ от сценария силового давления и приостановку торгового противостояния с Европой. При этом он обозначил готовность обсуждать вопросы арктической безопасности с учетом позиций королевства.
