МИД Казахстана сообщил о переговорах по атакам ВСУ на КТК

В конце ноября МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В начале декабря оператор нефтепроводов республики «Казтрансойл» сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.