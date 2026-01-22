Что известно о проекте сделки по Гренландии

Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. В своей речи он отметил масштабные успехи американской экономики, похвалил себя за достижения в миротворческой деятельности, анонсировал завершение украинского кризиса и заявил, что США получат Гренландию, так как только Пентагону по силам защитить «этот гигантский массив суши и гигантский кусок льда». Политик уточнил, что не намерен привлекать для присоединения острова военных.