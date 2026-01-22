Что известно о проекте сделки по Гренландии

Заявка на Гренландию на форуме в Давосе
Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. В своей речи он отметил масштабные успехи американской экономики, похвалил себя за достижения в миротворческой деятельности, анонсировал завершение украинского кризиса и заявил, что США получат Гренландию, так как только Пентагону по силам защитить «этот гигантский массив суши и гигантский кусок льда». Политик уточнил, что не намерен привлекать для присоединения острова военных.
«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», — приводит слова Трампа РБК.
Что известно об условиях сделки по Гренландии
В программу участия Трампа в форуме в Давосе была включена встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которую американский президент оценил как продуктивную.
«Мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона», — написал американский лидер в Truth Social и добавил, что отменяет ввод тарифов против европейских стран, которые выступали против присоединения Гренландии к США.
Сам генсек НАТО утверждает, что на переговорах с Трампом вопрос территориальной принадлежности автономной территории Дании не поднимался, но отметил, что президент Трамп сосредоточен на обеспечении безопасности Арктики, пишет «РИА Новости».
Между тем СМИ активно публикуют материалы об условиях сделки между США и Гренландией, ссылаясь на осведомленные источники.
Так, в газете The New York Times рассказали о варианте, предусматривающем передачу Данией американцам суверенитета над небольшой территорией Гренландии, чтобы Пентагон мог расположить там свои военные базы.
Портал Axios узнал, что по условиям сделки Гренландия останется датской территорией, но в соглашение 1951 года «О защите Гренландии» между Королевством и Штатами будут внесены корректировки, которые позволят разместить на острове американскую систему ПРО «Золотой купол» и вести «дополнительную работу по сырьевым материалам».
По версии The Telegraph, остров США не продадут, но передадут американцам суверенный контроль над военными базами в ряде районов Гренландии. Эти территории под военными объектами будут принадлежать США, чтобы Пентагон мог проводить военные операции, разведки и учения без согласования с Данией и властями острова.
Трамп, отвечая на вопросы журналистов о сделке, заявил, что соглашение по Гренландии будет бессрочным. Он уточнил, что договор «будет действовать вечно», пишет «Интерфакс».
Президент добавил, что сделка предусматривает размещение на острове американских систем ПВО, и не исключил, что США смогут договориться о добыче и переработке природных ресурсов Гренландии.
Daily Mail позже опубликовал статью, в которой говорится, что Трамп рассматривал вариант присоединения Гренландии к США с помощью выплат. По данным издания, политик намеревался выплатить каждому жителю острова по 1 млн долларов. Всего в автономии проживают 57 тысяч человек, сообщает РБК.
Реакция Дании и Гренландии
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что переговоры о продаже Гренландии с США невозможны.
«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — уточнил министр в беседе с журналистами, сообщил Bloomberg.
После выступления Трампа в Давосе Расмуссен отметил, что амбиции американского лидера не изменились, но позитивно оценил обещание политика не захватывать остров военным путем.
Перед тем как Трамп заявил, что не будет использовать военный захват Гренландии, жителям острова порекомендовали подготовиться к «кризисной ситуации». BBC рассказало, что гренландцев призвали запастись водой, продуктами, гигиеническими принадлежностями, теплыми одеялами, одеждой, свечами и батарейками.
В Politico посоветовали европейцам не верить обещаниям Трампа не применять военную силу для аннексии Гренландии. В издании напомнили, что американский президент с легкостью отменяет достигнутые договоренности, а расширение влияния США политик считает своим приоритетом, поэтому вернется к реализации плана по захвату острова в Арктике.