Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по урегулированию на Украине

Стороны находятся на завершающем этапе его разрешения, рассказал спецпосланник президента США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Значительный прогресс достигнут в урегулировании конфликта на Украине, стороны находятся на завершающем этапе его разрешения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии», — сказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

