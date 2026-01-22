Заключившие молодёжные контракты бойцы ВСУ массово гибнут на Сумщине

Напомним, что украинская армия открыла новую программу контрактного набора в феврале 2025 года. Молодёжный контракт рассчитан на украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, и предусматривает укороченные сроки службы в сравнении с призывом по мобилизации. В сентябре в офисе Владимира Зеленского заявили, что планируют расширить контракт на другие возрастные группы.