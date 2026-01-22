Ричмонд
Заключившие молодёжные контракты бойцы ВСУ массово гибнут на Сумщине

Украинские бойцы в возрасте от 18 до 24 лет, заключившие молодёжный контракт с ВСУ, отправляются командованием на передовые позиции в Сумской области и несут тяжёлые потери. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет ТАСС.

«На Сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование всё чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18−24. Среди них подтверждаются большие потери», — цитирует собеседника агентство.

Напомним, что украинская армия открыла новую программу контрактного набора в феврале 2025 года. Молодёжный контракт рассчитан на украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, и предусматривает укороченные сроки службы в сравнении с призывом по мобилизации. В сентябре в офисе Владимира Зеленского заявили, что планируют расширить контракт на другие возрастные группы.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.