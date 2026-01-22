Ермаков: бойцы РФ начали штурм территории госпиталя в Святогорске

Сообщалось, что подразделения РФ смогли подойти к Красному Лиману с востока и начать штурмовые действия после уничтожения ряда переправ ВСУ через Северский Донец в районе города. По информации источников, одна из пораженных переправ использовалась противником для снабжения боевиков ВСУ под Святогорском.