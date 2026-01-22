Ермаков: бойцы РФ начали штурм территории госпиталя в Святогорске

Продвигающиеся в Святогорске российские бойцы начали штурм территории местного госпиталя, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным данным, наши войска в ходе святогорской освободительной операции ведут штурмовые действия за территорию госпиталя», — написал он.
Согласно сведениям военкора, территория госпиталя — это один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Святогорске. Самым большим укрепрайоном противника Ермаков в городе назвал Святогорскую лавру.
Военкор сообщил также, что подразделения РФ начали бои за оздоровительный центр имени Чкалова, на территории которого боевики ВСУ устроили опорный пункт.
Напомним, накануне стало известно о начале штурма российскими военными здания Центральной районной больницы в городе Красный Лиман, расположенном в трех десятках километров от Святогорска.
Сообщалось, что подразделения РФ смогли подойти к Красному Лиману с востока и начать штурмовые действия после уничтожения ряда переправ ВСУ через Северский Донец в районе города. По информации источников, одна из пораженных переправ использовалась противником для снабжения боевиков ВСУ под Святогорском.