Назначен новый официальный представитель МИД Казахстана

Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде. В 2006 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва.
Свою карьеру в системе внешнеполитического ведомства он начал в 2006 году в качестве специалиста Управления консульской службы МИД Казахстана. В 2009 году работал экспертом Департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК.
В 2009—2011 годах Жетыбаев занимал должность третьего секретаря Департамента администрации и контроля МИД РК. С 2011 по 2017 годы работал вторым и первым секретарём в Посольстве Казахстана в Таиланде.
В 2017 году был первым секретарём Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем — первым секретарём Департамента Азии и Африки МИД. В 2018—2020 годах возглавлял Секретариат службы обеспечения, а также занимал должности директора Департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов».
В 2020—2023 годах он работал советником и руководителем пресс-службы МИД РК, а в 2023—2025 годах занимал пост заместителя директора Департамента коммуникаций министерства. С марта 2025 года до текущего назначения являлся директором Департамента коммуникаций МИД Казахстана.
Ерлан Жетыбаев имеет дипломатический ранг советника II класса. Владеет английским и турецким языками.
Ранее «Курсив» писал, что официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров покинул должность, о чём сообщил журналистам на брифинге. Он отметил, что решение было личным и не внезапным, поблагодарил представителей СМИ за совместную работу и сообщил, что переходит на работу в частную компанию.