Назначен новый официальный представитель МИД Казахстана

Ранее «Курсив» писал, что официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров покинул должность, о чём сообщил журналистам на брифинге. Он отметил, что решение было личным и не внезапным, поблагодарил представителей СМИ за совместную работу и сообщил, что переходит на работу в частную компанию.