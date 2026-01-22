Как пояснил собеседник агентства, командование ВСУ для удержания позиций в срочном порядке усиливает их военнослужащими 1-го погранотряда. Для этого личный состав отзывают из отпусков и досрочно выписывают из полевых госпиталей, прерывая курс реабилитации.
Ранее сообщалось о переброске колумбийских наёмников на Харьковское направление. Из-за высоких потерь в рядах ВСУ украинское командование рассматривает возможность расформирования иностранных легионов, переводя их личный состав в штурмовые группы. Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло о присутствии наёмников в рядах ВСУ и их планомерном уничтожении.
