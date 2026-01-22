ВСУ перебрасывают на Харьковское направление недолеченных пограничников

Как пояснил собеседник агентства, командование ВСУ для удержания позиций в срочном порядке усиливает их военнослужащими 1-го погранотряда. Для этого личный состав отзывают из отпусков и досрочно выписывают из полевых госпиталей, прерывая курс реабилитации.