Напомним, изначально президент США Дональд Трамп отрицал возможность встречи с Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Однако во время своего вчерашнего выступления он задался вопросом, не присутствует ли главарь киевского режима в зале. Но тот был в Киеве. Ожидается, что встреча Трампа и Зеленского состоится в Швейцарии сегодня.