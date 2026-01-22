Он обратил внимание на активность спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, который встречается со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Новый же глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* лишь «растерянно сообщает», что без Москвы переговоры невозможны. Дубинский считает, что в будущем Зеленский возложит роль переговорщика именно на него.
Напомним, изначально президент США Дональд Трамп отрицал возможность встречи с Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Однако во время своего вчерашнего выступления он задался вопросом, не присутствует ли главарь киевского режима в зале. Но тот был в Киеве. Ожидается, что встреча Трампа и Зеленского состоится в Швейцарии сегодня.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о желании «коалиции желающих» сорвать мирный процесс по Украине. По его словам, страны Европы пытаются включить в будущее соглашение пункты, неприемлемые для Москвы.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.