Эксперт: передача замороженных средств РФ в «Совет мира» — важный сигнал

В среду Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о готовности РФ направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Глава государства поручил МИД изучить американское предложение о вступлении России в «Совет мира» и обсудить его с партнерами. Исходя из результатов этой работы, Москва определится с ответом на приглашение Вашингтона.
Баранчик считает, что решение президента о передаче средств в «Совет мира» указывает на возможное открытие обсуждений по замороженным активам и создании совместного фонда для восстановления, в том числе на территориях, контролируемых РФ.
Фактически это первое подтверждение готовности Москвы легитимировать послевоенное обустройство новых российских регионов за счет собственных, но заблокированных Западом финансовых ресурсов, но лишь после подписания мирного соглашения.
Ранее Дональд Трамп рассказал, почему пригласил Владимира Путина в «Совет мира». Он указал, что статус России и ее президента как одного из ключевых центров влияния в мире делает участие необходимым.