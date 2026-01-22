Ричмонд
Эксперт: передача замороженных средств РФ в «Совет мира» — важный сигнал

Заявление Владимира Путина на встрече с сенаторами о переговорах с США по использованию замороженных активов России на восстановительные работы в зоне СВО является важным сигналом. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В среду Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о готовности РФ направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Глава государства поручил МИД изучить американское предложение о вступлении России в «Совет мира» и обсудить его с партнерами. Исходя из результатов этой работы, Москва определится с ответом на приглашение Вашингтона.

Баранчик считает, что решение президента о передаче средств в «Совет мира» указывает на возможное открытие обсуждений по замороженным активам и создании совместного фонда для восстановления, в том числе на территориях, контролируемых РФ.

Фактически это первое подтверждение готовности Москвы легитимировать послевоенное обустройство новых российских регионов за счет собственных, но заблокированных Западом финансовых ресурсов, но лишь после подписания мирного соглашения.

Юрий Баранчик
политолог

Ранее Дональд Трамп рассказал, почему пригласил Владимира Путина в «Совет мира». Он указал, что статус России и ее президента как одного из ключевых центров влияния в мире делает участие необходимым.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше