Боец полка «Скала» ВСУ обвинил командование в равнодушии из-за отсутствия ротации

На записи солдат выражает возмущение действиями командования. Он утверждает, что на позиции бойцы чаще рискуют погибнуть от холода, чем от огня противника, так как провели на передовой практически всю зиму без замены.
Военный в своём обращении призывает руководство наконец решить вопрос с ротацией. Он задаётся вопросом, почему подразделение до сих пор не сменено, и предполагает, что их могли попросту «забыть». Солдат добавляет, что в такой ситуации им остаётся рассчитывать только на собственные силы, чтобы уйти с передовой.
Аналогичные проблемы из-за высоких потерь и отсутствия ротации возникают и в других частях ВСУ. Так, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинского полка «Шквал» требуют вывода с линии соприкосновения в Запорожской области. Причиной стали значительные потери, которые подразделение понесло от обрушенных на них российской авиацией ФАБов. По словам Кимаковского, интенсивное применение этих бомб серьёзно сократило численность полка, и после этого бойцы настаивают на отводе, считая дальнейшее пребывание на передовой невозможным.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.