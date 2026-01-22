Уиткофф вылетает в Москву вечером 22 января

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что вечером 22 января вылетает в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня вечером мы отправляемся в Москву», — сказал Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Встречу с Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером уже подтвердил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Уиткофф заявил, что урегулирование украинского кризиса свелось к одному вопросу. По его словам, этот вопрос является решаемым.
