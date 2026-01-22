Новым главой Камышлинского района избран Айдар Зарипов

Высшее образование глава муниципалитета получил в Самарском государственном техническом университете. Несколько лет работал на посту заместителя главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ. Последние 15 лет Айдар Зарипов был главой сельского поселения Новое Усманово, земляки четырежды доверяли ему эту ответственную работу.