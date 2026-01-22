«Удар “Орешником” очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. “Орешник” имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. С начала года, Зеленский и его “мушкетёры” — Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание», — заметил автор.